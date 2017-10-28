Pasaport ve ehliyet hizmetlerinin devrinde süre uzadı

28 Ekim 2017

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine dair sürenin uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu devir işlemine ilişkin süre 2 Ocak 2018'e kadar uzatıldı. Devir işlemi için ilk belirlenen süre yarın sona eriyordu.

Resmi Gazete'de 29 Ekim 2016'da yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 sayılı kanuna eklenen geçici maddede, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği, bu sürenin uzatılmasında Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA