Paşinyan açıkladı: Darbe girişimini engelledik
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, güvenlik güçlerinin ülkede planlanan silahlı darbe girişimini engellediğini duyurdu. Paşinyan, darbe girişiminin ardından muhalif hareket 'Kutsal Mücadele' ve Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın olduğunu da ifade etti.
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede silahlı darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından engellendiğini açıkladı.
Paşinyan ayrıca, darbe planın arkasında "Kutsal Mücadele" hareketi ve Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın olduğunu da kaydetti.
Galstanyan gözaltına alındı
Paşinyan'ın söz konusu açıklamasının ardından "Kutsal Mücadele" hareketinin lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan gözaltına alındı.