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Paşinyan açıkladı: Darbe girişimini engelledik

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, güvenlik güçlerinin ülkede planlanan silahlı darbe girişimini engellediğini duyurdu. Paşinyan, darbe girişiminin ardından muhalif hareket 'Kutsal Mücadele' ve Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın olduğunu da ifade etti.

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Paşinyan açıkladı: Darbe girişimini engelledik
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede silahlı darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Paşinyan ayrıca, darbe planın arkasında "Kutsal Mücadele" hareketi ve Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın olduğunu da kaydetti.

Galstanyan gözaltına alındı

Paşinyan'ın söz konusu açıklamasının ardından "Kutsal Mücadele" hareketinin lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan gözaltına alındı. 

Kaynak: HABER MERKEZİ