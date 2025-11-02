Pastırma sıcakları bitiyor! 32 ilde sağanak alarmı, Yeni haftada hava nasıl olacak?

Türkiye, mevsim normallerinin üzerinde seyreden pastırma sıcaklarının ardından yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık tahmin raporları, özellikle hafta ortasından itibaren ülkenin büyük bir bölümü için kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul'da yağış öncesi son güneşli günler

İstanbul'da ise yağışlı hava öncesinde kısa süreli bir "pastırma ayazı" yaşanacak. AKOM'dan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi) yapılan açıklamada,"İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bölgemizi terk ederken önümüzdeki hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını, sıcaklıkların yer yer 20 derecelerin üzerine bahar değerine (Pastırma ayazı) yükseleceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

32 il için sağanak alarmları hangi günler başlıyor?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışlar Salı günü yurdun kuzeybatı bölgeleri ve Doğu Anadolu’nun batısı olmak üzere başlayacak ve hafta ortasına doğru geniş bir alana yayılacak.

Toplamda 32 ilde sağanak alarmı verildi:

Salı: Marmara Bölgesi’nin geneli (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bursa), Batı Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Bartın), Doğu Anadolu’nun batısı (Kilis, Gaziantep, Adıyaman) ile Manisa ve Sinop, Kastamonu çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Çarşamba: Yağışlar 30 ilde etkisini artıracak. (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay gibi iller genelinde etkili olacak.)

Perşembe: Yağışlar İstanbul ve Marmara’dan (Yalova, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik) İç Anadolu’nun büyük kısmına (Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman) ve Batı-Orta Karadeniz’e (Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum) yayılacak. Akdeniz ve Ege’nin bazı illeri (Antalya, Burdur, Denizli, Muğla) de yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.