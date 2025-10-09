Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma yazı tarihleri neler?

Sonbaharın ortasına yaklaşılırken vatandaşlar pastırma sıcaklarının başlayacağı dönemi merak etmeye başladı. Türkiye’nin birçok bölgesinde hissedilen mevsim geçişleriyle birlikte, kısa süreli yaz havası almak isteyenler aramalarını sıklaştırdı. Şu sıralar "Pastırma sıcakları ne zaman" sorusu gündem olmuş durumda...

Pastırma sıcakları ne zaman?

Pastırma yazı da olarak bu dönem ekim ayı sonu ve kasım ayı başı gibi başlıyor. Hava koşullarına göre değişiklik göstermekle birlikte pastırma sıcakları 7 ila 10 gün sürüyor.

Pastırma sıcakları nedir?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonlarına doğru, kış soğukları başlamadan hemen önce kısa bir süreliğine hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak ılık, güneşli ve yaz günlerini anımsatan günler yaşanmasıdır. Bu dönem, doğanın kışa girmeden önceki son hediyesi gibi görülebilir.