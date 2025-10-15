Pastırma sıcakları (yazı) ne zaman, hangi tarihlerde?

Hava sıcaklıklarında yaşanan dalgalanmalar pastırma yazını yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar bu dönemin tarihini son günlerde sıkça araştırıyor. En çok yöneltilen soru "Pastırma yazı ne zaman başlıyor" oluyor.

Pastırma sıcakları ne zaman?

Pastırma yazı da olarak bu dönem ekim ayı sonu ve kasım ayı başı gibi başlıyor. Hava koşullarına göre değişiklik göstermekle birlikte pastırma sıcakları 7 ila 10 gün sürüyor.

Pastırma sıcakları nedir?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonlarına doğru, kış soğukları başlamadan hemen önce kısa bir süreliğine hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak ılık, güneşli ve yaz günlerini anımsatan günler yaşanmasıdır. Bu dönem, doğanın kışa girmeden önceki son hediyesi gibi görülebilir.