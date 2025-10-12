Pastırma yazı ne zaman? Pastırma sıcakları hangi tarihte?

Pastırma sıcaklarının tarihini merak konusu haline geldi. Havaların serinlemesi ile birlikte vatandaşlar "Pastırma yazı ne zaman" sorusunun yanıtını arıyor. İşte o beklenen sıcaklıkların tarihi...

Pastırma sıcakları ne zaman?

Pastırma yazı da olarak bu dönem ekim ayı sonu ve kasım ayı başı gibi başlıyor. Hava koşullarına göre değişiklik göstermekle birlikte pastırma sıcakları 7 ila 10 gün sürüyor.

Pastırma sıcakları nedir?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonlarına doğru, kış soğukları başlamadan hemen önce kısa bir süreliğine hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak ılık, güneşli ve yaz günlerini anımsatan günler yaşanmasıdır. Bu dönem, doğanın kışa girmeden önceki son hediyesi gibi görülebilir.