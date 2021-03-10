'Patates ve soğan katma değeri yüksek ürünler sınıfına alınmalı'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurt genelinde depolarda bulunan patates ve soğanın çürümek üzere olduğunu belirterek, bu ürünlerin katma değeri yüksek ürünler sınıfına alınması gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım alanında ciddi sorunların yaşandığını, sorunların devam etmesi halinde kıtlık dahil her türlü olumsuzluğun kendini gösterebileceğini savundu.

Türkiye'de 527 bin dekar alanda soğan ekilerek ortalama 2 milyon ton üretim gerçekleştirildiğini, 141 bin hektarda ise patates ekimi yapılarak 5 milyon ton üretim sağlandığını anlatan Gürer, şöyle konuştu:

"Günümüzde patates geçtiğimiz yıllara oranla hak ettiği değeri görmemektedir. Yurt genelindeki birçok depoda bulunan patates maalesef çürümek üzere. Patates ve soğanın bu duruma düşmesinin sebebi plansız hareket etmekten geçmektedir. Bu yıl ürün para ederse çiftçi patates ve soğanı bir sonraki sezonda daha çok ekiyor. İkinci yıl para etmediğinde ürünün ekimi azalıyor. Bu defa da tüketici ürünü pahalı almak zorunda kalıyor. Bu dalgalanmaları öngörmek ve buna göre önlemler almak gerekir. Bu ürünlerin katma değeri yüksek ürünler sınıfına alınması gerekiyor. Dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak hem tüketimi hem de ihracatı sağlanabilir. Tüketici kelimenin tam anlamıyla 'yandım anam' diyor. Patates ve soğanın içinde bulunduğu durum, farklı dönemlerde diğer ürünlerin de başına gelmektedir. Türkiye'deki tarımın yurt dışından yazılan reçetelerle yürütüldüğü biliniyor. Dünya Bankası, IMF ya da ABD'li uzmanların 'Türkiye'de tarım bu şekilde yapılsın' diye dayattığı ve raporladığı süreçler her ne kadar tanım olarak ortadan kalksa da uygulamaları devam ediyor."