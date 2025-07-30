Patlak lastikle yangına koşmuştu: Orman Genel Müdürü Ramazan Doğan'a tanker hediye etti

Geçtiğimiz günlerde Harmancık'ta çıkan büyük orman yangınına köylüler de gönüllü olarak müdahale etmişti.

O anlarda cep telefonu kameralarına yansıyan Ramazan Doğan'ın, yırtılmış lastiğe rağmen su taşıması büyük takdir toplamıştı. Yangın söndürme çalışmalarında traktörüyle adeta seferber olan Doğan, sosyal medyada da gündem olmuştu.

Ramazan Doğan'ın özverili mücadelesi, Orman Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Bölgeye gelen Genel Müdür Bekir Karacabey, köylüyle bir araya gelerek Doğan'a yeni bir su tankeri teslim etti. Karacabey, "Bu vatanın her karış toprağını koruyan, ateşe rağmen geri adım atmayan tüm kahraman köylülerimize minnettarız" dedi.