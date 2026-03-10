Patriot nedir? Patriotlar neden, niçin kullanılır?

İran tarafından ülkemize gelen 2 füze imha edilmişti. Bugün sıcak bir gelişme yaşandı ve Malatya'ya patriot konuşlandırıldığı belirtildi. MSB'den yapılan açıklama sonrası şimdi "Patriot nedir" sorusuna cevap aranıyor.

Patriot nedir

Patriotlar, hava savunması için geliştirilmiş gelişmiş bir füze savunma sistemidir. Uçakları, balistik füzeleri, seyir füzelerini ve bazı insansız hava araçlarını tespit edip imha etmek amacıyla kullanılır. Sistem özellikle kritik askeri bölgeleri, şehirleri ve stratejik tesisleri korumak için konuşlandırılır.

Patriot sistemi nasıl çalışır?

Patriot sistemi birkaç ana bileşenden oluşur:

Radar: Hava sahasını sürekli tarayarak hedefleri tespit eder.

Kontrol merkezi: Tespit edilen hedefin tehdit olup olmadığını analiz eder ve füze fırlatma kararını verir.

Füze rampaları: Hedefe yönlendirilen savunma füzelerini ateşler.

Radar hedefi tespit ettikten sonra sistem otomatik olarak hedefi takip eder ve füzeyi yönlendirerek havada imha eder.