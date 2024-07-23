Patronun emanet ettiği 1 milyon Euro'yla kaçtı, yakalanıp tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde geçen yaz işe giren Mehmet E.Ç. isimli zanlıya patronu tarafından 1 milyon Euro emanet edildiği belirtildi. Zanlının patronun arkadaşının işyerine gittiği, parayı teslim edip 900 bin dolar ve 150 bin Euro aldığı kaydedildi. Buna karşın kendi işyerine dönmedi.

İşyeri sahibi B.B., bir süre sonra polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerinde şüphelinin taksi değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi. Çalışmalarda şüphelinin Esenyurt'taki ikamet adresleri arandı. Dolandırıcılık Büro Ekipleri şüphelinin kısa bir süre önce memleketi Ağrı'ya gittiğini tespit etti.

Çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin Iğdır'dan uçakla İstanbul'a geldiğini belirledi. Polis o şüpheliyi önceki gün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.