Pazar günü 6 belde ve 362 mahallede seçim yapılacak

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki bazı beldeler ile Türkiye genelindeki 362 mahallede seçmenler, 7 Haziran Pazar günü yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gidecek.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane merkezine bağlı Tekke ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa beldesinde seçim gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra çeşitli nedenlerle seçim kararı alınan 362 mahallede de muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri belirlenecek.

Seçimlerin ardından 6 beldede belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri görev alacak. Mahallelerde ise muhtarlar ve ihtiyar heyetleri seçilecek.

Oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

27 siyasi parti yarışacak

Ara seçimlerde 27 siyasi parti yarışacak. Birleşik oy pusulasında partiler şu sırayla yer alacak:

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."

YSK daha önce, belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına karar vermişti. Seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması ise 21 Nisan'da gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenmişti.