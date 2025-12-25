Pazar günü marketler kapanacak mı? Anlaşma tamam son söz Ticaret Bakanlığında

Esnaf, sanatkarlar ile perakende sektörünün temsilcileri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) çalıştay düzenledi. Çalıştaya kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün burada konuşma gerçekleştirdi. Toplantının ayrıntıları merak edilirken "Pazar günü marketler kapanacak mı" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Pazar günü marketler kapanacak mı?

Esnaf, sanatkar ve perakendeciler, market zincirlerinin pazar günü kapalı olması konusunda hemfikir. Fakat henüz teklif onaylanmış değil. Ticaret Bakanlığı son sözü söyleyecek.

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün'den açıklama

TPF’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle “Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum” başlıklı çalıştay gerçekleştirildi. Kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, perakende sektöründe çalışma düzeni ve sosyal denge konuları ele alındı.

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, çalıştayda yaptığı konuşmada sektör açısından önemli bir sürece girildiğini belirterek, Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde uygulanan pazar günü market zincirlerinin kapalı olması modelinin Türkiye’de de hayata geçirilmesi yönünde mutabakata varıldığını ifade etti.

Güçlü aile yapısı ve nitelikli istihdam için pazar gününün tatil olması gerektiğine dikkati çeken Düzgün, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir."

Konu çok boyutlu ele alınmalı

Çalıştaya katılan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise özellikle zincir marketlerde uygulanan pazar mesailerinin çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme imkanını ortadan kaldırdığını söyledi.

Perakende sektörünün geniş bir ekosistemi kapsayan stratejik bir alan olduğuna işaret eden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışanların ailesiyle vakit geçirebildiği, sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeni, uzun vadede hem verimliliği artıracak hem de aileyi, toplumu ve ekonomiyi daha sağlam temeller üzerine oturtacaktır. Bu konunun çok boyutlu olduğunu unutmamak gerekir, sektörün rekabet gücü, ekonomik dengeler, tüketici beklentileri ve işletmelerin sürdürülebilirliği birlikte ele alınmalıdır."

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de pazar günü tatili düzenlemesinin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzura katkı sağlayacağını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu’nun da katıldığı program kapsamında, “Aile Kurumu ve Hukuki Perspektif”, “Çalışan Psikolojisi ve İstihdam Sürekliliği”, “Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Sosyal Denge” ile “Pazar Tatilinin Ekonomik Rasyoneli” başlıklı oturumlar düzenlendi.