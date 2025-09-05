Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-16.00 saatlerinde toplu ulaşım ücretsiz
2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitim-öğretim yılının ilk gününde 06.00-16.00 saatlerinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak. İBB, binlerce öğrencinin ders başı yapacağı pazartesi gününde 06.00-16.00 saatlerinde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
Sefer artışları yapılacak
Öte yandan, okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu ulaşımda sefer artışları yaşanacak.
Kentteki trafik yoğunluğun azaltılması için zabıta ekipleri, trafik denetimi ve yönlendirmesi yapacak. Okul servis araçları, İSPARK'ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek.