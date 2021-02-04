PCR testiyle Gürcistan’a girebilecekler listesine Türkiye de eklendi

Necati TUZCU

RİZE-Türkiye’nin Batum Başkonsolosluğu resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, PCR testiyle Gürcistan'a girebilecek ülkeler listesine Türkiye’nin de eklendiği bildirilerek, kararın hangi tarihten itibaren uygulamaya konulacağının önümüzdeki günlerde ayrıca duyurulacağı kaydedildi. Açıklamada, ayrıca, iki doz Kovid-19 aşısı olduklarını belgeleyenlerin PCR testi gerekmeksizin Gürcistan’a giriş yapabilecekleri kaydedildi.

Başkonsolosluğun duyurusunda şu ifadelere yer verildi: “Gürcistan Hükümetince 29 Ocak’ta alınan kararla, tüm yabancı ülke vatandaşlarının iki doz Kovid-19 aşısı olduklarını belgelemeleri halinde Gürcistan’a girişlerine izin verileceği, ayrıca bazı ülkelerin vatandaşları ile bu ülkelerde oturumu bulunan şahıslara son 72 saatte yapılmış PCR test sonucu ibraz etmeleri halinde ülkeye hava yolu ile giriş yapabilecekleri açıklanmış; konu hakkında bir duyuru yapılmıştı.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Natia Turnava, yaptığı açıklamada, vatandaşları PCR testiyle Gürcistan’a girebilecek ülkeler listesine Türkiye’nin de dahil edileceğini duyurmuştur. Söz konusu kararın hangi tarihten itibaren uygulamaya konulacağı ve diğer ayrıntıları düzenlenme sürecinde olup belirlendiğinde bilahare duyurulacaktır.

Öte yandan, vatandaşlarımızın, tüm diğer yabancı ülke vatandaşları gibi, iki doz Kovid-19 aşısı olduklarını belgelemeleri halinde de PCR testi gerekmeksizin Gürcistan’a giriş yapabilmeleri mümkündür.