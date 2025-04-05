Pegasus uçağına yıldırım isabet etti

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'a gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı, olumsuz hava koşullarını nedeniyle Dalaman Havalimanı'na indi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından uçak Bodrum seferini tamamlamak üzere kalkış yaptı. Kalkışın ardından kısa bir süre sonra uçağa yıldırım isabet etti.

Bodrum-Milas Havalimanı'na sorunsuz inen uçakta yapılan teknik incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.