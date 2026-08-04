Pegasus yurt dışı bilet kampanyası 2026: 9 Euro biletler hangi uçuşlarda geçerli?

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Pegasus Hava Yolları, yurt dışı seyahat planlayan yolcular için yeni bir indirim kampanyası başlattı.

Şirketin açıklamasına göre, 4-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında mobil uygulama üzerinden satın alınacak seçili yurt dışı uçuşlarında biletler 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Kampanya, Pegasus BolBol üyelerine özel olarak mobil uygulama üzerinden satın alınacak Light Paket biletlerde geçerli olacak. İndirimli biletler, 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.

250 bin koltuk kampanya kapsamında

Pegasus, kampanya kapsamında belirlenen yurt dışı hatlarında toplam 250 bin koltuğu indirimli fiyatlarla satışa çıkardı.

Kampanyaya dahil olan yolcular, Light Paket biletlerine ek olarak 9 Euro karşılığında kabin bagajı, 9 Euro karşılığında ise 12 kilogram uçak altı bagajı hakkı satın alabilecek. Ayrıca 19 Euro ek ücretle Süper Eko Paket'e geçiş yapılabilecek.

Çok sayıda Avrupa ve yakın coğrafya destinasyonu kampanyada

Kampanya; İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, Antalya, İzmir, Çukurova, Gaziantep, Kayseri ve diğer şehirlerden gerçekleştirilecek çok sayıda yurt dışı uçuşunu kapsıyor.

İndirimli biletler; Atina, Berlin, Basel, Frankfurt, Münih, Londra, Manchester, Prag, Viyana, Kopenhag, Amsterdam, Paris, Roma, Zürih, Brüksel, Oslo, Marsilya, Lizbon, Bakü, Kahire, Şarm El-Şeyh, Hurghada başta olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çok sayıda destinasyonda geçerli olacak.