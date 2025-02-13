Pegasus’tan 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel yurt dışı bilet kampanyası: 11 Euro’dan başlayan fiyatlar

Pegasus Hava Yolları, Sevgililer Günü’ne özel olarak yurt dışı uçuşlarında büyük bir kampanya başlattı.

Pegasus bilet kampanyası detayları

Şirket, 11 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla yurt dışı biletlerini satışa sundu. Kampanya, yalnızca 13-14 Şubat 2025 tarihlerinde alınacak biletler için geçerli olacak.

Seyahat tarihleri ve kontenjan

Bu özel fırsattan yararlanan yolcular, 1 Mart - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında uygun fiyatlarla yurt dışına seyahat edebilecek. Kampanya kapsamında toplam 200 bin koltuk satışa sunulacak. Biletler, belirli ücret sınıfında ve sınırlı sayıda olduğu için erken rezervasyon yapanlar avantajlı çıkacak.

Pegasus Hava Yolları, Sevgililer Günü kampanyasının yoğun ilgi görmesinin beklendiğini belirterek, biletlerin hızla tükenebileceğini vurguladı. Yolcuların, biletlerini hızlıca satın alarak avantajlı fiyatlardan yararlanabileceği ifade edildi.