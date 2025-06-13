Pegasus’tan İran, Irak ve Ürdün kararı: Seferler geçici olarak iptal edildi

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu hava sahasında artan riskler, sivil havacılık trafiğini de doğrudan etkiledi. Pegasus Hava Yolları, güvenlik gerekçesiyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Orta Doğu’da yaşanan olağanüstü durum sebebiyle İran seferlerimiz 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerimiz ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edilmiştir. Lübnan seferlerimiz ise olası riskler göz önüne alınarak gün doğumundan sonra iniş yapacak şekilde planlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, İran, Irak ve Ürdün kalkışlı veya varışlı seferlerde seyahat planı olan yolcular için ilave haklar tanındı. Buna göre 30 Haziran’a kadar olan uçuşlar için ücretsiz iptal, değişiklik veya açığa alma işlemleri yapılabilecek. Yolcular bu işlemleri Pegasus’un internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sadece Pegasus değil, bölgedeki hava trafiğinde diğer havayolu şirketleri de yönlendirmelere başvurdu. Emirates Havayolları’nın Manchester-Dubai ve Londra-Dubai seferlerini yapan Airbus A380 tipi uçakları, güvenlik nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Türk havayolu şirketlerinin İran’a gerçekleştirdiği bazı uçuşlar da rotalarını değiştirerek Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki havalimanına yönlendirildi.