Pegasus'tan Trabzon kazasına ilişkin açıklama

14 Ocak 2018

Pegasus Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Trabzon Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Mürettebat dahil 168 kişi taşıyan uçağın pistten çıkma nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan teknik çalışma sürüyor.

Öte yandan uçuşa kapatılan Trabzon Havalimanı'ndan ilk sefer bu sabah yapıldı. Kazanın ardından THY'nin TK 2831Trabzon-İstanbul, TK 2836/39 İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK 7438/39 Sabiha Gökçen-Trabzon seferleri iptal edilmişti.

Havalimanına indikten sonra pistten çıkan yolcu uçağına yönelik çalışmalar için ise sabah saatlerinde üç çekici ile itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Konuya ilişkin Pegasus tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli tarifeli kalkış saati 21:25 olan Ankara-Trabzon uçağının, 13 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır"

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadığını bildirdi.

Yavuz, "İlk etapta yapılması gereken yolcularımızın tahliye edilmesi ve yerlerine ulaştırılmasıydı, bunlar da gerçekleştirildi. Çok şükür bir sorunumuz kalmadı. Hastaneye tedbiren başvuranlar var, sayısını tam bilmiyorum ama kayda değer bir rakam değil. Onlarda da herhangi bir sorun olmadığı ifade edildi" dedi.

Vali Yavuz, her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Uçağın oradan alınması, diğer iş ve işlemlerle ilgili her türlü tedbirler alındı, bunlar peyderpey yürütülecek" diye konuştu.