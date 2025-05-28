Pegasus Hava Yolları, yurt dışına seyahat edecek yolcular için dikkat çekici bir kampanya başlattı. Pegasus’un bu kampanyası, özellikle sonbahar ve kış aylarında yurt dışına ekonomik şekilde seyahat etmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Pegasus 1 Euro'ya uçak bileti kampanyası detayları

Kampanya kapsamında, 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde satın alınan biletlerle, 25 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Toplamda 150 bin koltuk için geçerli olan kampanyada yolcular, seyahatlerine ekstra ödeme yaparak bagaj hakkı gibi ek hizmetleri de dahil edebilecek.