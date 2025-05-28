Pegasus’tan yurt dışına 1 Euro'ya uçak bileti kampanyası
Pegasus Hava Yolları, yurt dışı seyahatlerinde geçerli olmak üzere bilet fiyatlarını 1 euro + vergilerden başlatan kampanyasını duyurdu. 150 bin koltuğu kapsayan kampanya, 28-29 Mayıs’ta alınacak biletlerde geçerli olacak.
Pegasus Hava Yolları, yurt dışına seyahat edecek yolcular için dikkat çekici bir kampanya başlattı. Pegasus’un bu kampanyası, özellikle sonbahar ve kış aylarında yurt dışına ekonomik şekilde seyahat etmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.
Pegasus 1 Euro'ya uçak bileti kampanyası detayları
Kampanya kapsamında, 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde satın alınan biletlerle, 25 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Toplamda 150 bin koltuk için geçerli olan kampanyada yolcular, seyahatlerine ekstra ödeme yaparak bagaj hakkı gibi ek hizmetleri de dahil edebilecek.