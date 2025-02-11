Pegasus’tan yurt içi uçuşlara büyük kampanya! Tarihler belli oldu
Pegasus, yurt içi uçuşlara özel bir kampanya duyurdu. 11-12 Şubat tarihlerinde satın alınan biletlerle, 1-27 Mart 2025 dönemindeki seyahatler 699 TL'den başlayan fiyatlarla yapılabilecek.
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Pegasus Hava Yolları, yurt içi uçuşlara yönelik bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında biletler 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
45 bin koltuk tahsis edildi
11-12 Şubat 2025 tarihlerinde alınan biletlerle, 1-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak yurt içi uçuşlar indirimli fiyatlarla gerçekleştirilebilecek. Kampanya çerçevesinde toplam 45 bin koltuk yolculara tahsis edildi.