Pegasus’un Ankara-Dubai direkt uçuşları başlıyor

Pegasus Hava Yolları, uluslararası uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrine direkt uçuşlara başlıyor.

Yeni hattın 14 Haziran 2025 itibarıyla hizmete gireceği duyuruldu. Haftada iki frekans olarak planlanan seferler, başkentten Birleşik Arap Emirlikleri’ne ulaşımı kolaylaştıracak.

Pegasus, Ankara’dan sunduğu uluslararası uçuşları artırarak yolcularına daha fazla destinasyon seçeneği sunmayı hedefliyor. Yeni hat ile birlikte, hem turistik hem de iş seyahatleri açısından önemli bir bağlantı noktası oluşturulacak.

Bilet satışlarının başladığı belirtilirken, uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyen yolcuların Pegasus’un resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden rezervasyon yapabileceği bildirildi.