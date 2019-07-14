Pençe Harekatı'nda 68 terörist etkisiz hale getirildi

14 Temmuz 2019

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 68 oldu.

Milli Savunma Bakanlığından, 12 Temmuz'da başlatılan "Pençe-2" Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, teröristlerle sağlanan temasta biri yaralı ele geçirilen olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece, Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 68 oldu.

Harekat kapsamında ayrıca daha önce Türk Hava Kuvvetleri tarafından da vurulmuş, bir odası kiler, iki odası kadın terörist yatma yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen üç odalı mağarada, iki "Doçka uçaksavar" mühimmatı kutusu (40'lı paket), muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Mağaranın yakınındaki sığınakta da jeneratör bulundu.

Başka bir bölgedeki mağarada ise kullanıma hazır, bakımı yapılmış "Doçka uçaksavar" silahı ele geçirildi.

Komandolar, mağara, sığınak ve malzemeleri kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: AA