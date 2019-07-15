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Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi

27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.

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Kaynak: AA

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