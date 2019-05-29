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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Kaynak: AA

pençe harekatı