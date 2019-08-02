Pençe Harekatı'yla 5 terörist etkisiz hale getirildi

02 Ağustos 2019

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlar sonucu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Uludere kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA