Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit
Mİlli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
AA
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MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Doğukan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.
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