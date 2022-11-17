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Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Sinan İnak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.