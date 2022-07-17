Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir şehit

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bugün, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.