Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden bugün bir şehit haberi geldi. El yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, hastanede şehit oldu.
AA
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Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.
Yaralanan Muhammed Emin Önk, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Asker burada tedavi gördüğü sırada şehit oldu.