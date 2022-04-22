  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit
Takip Et

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit olmuştur” denildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Bekir Can Kerek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir şehit

Türkiye Haberleri

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir şehit
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye