Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)tarafından yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde teröristler tarafından roketatarlı saldırı yapıldığı ve saldırıda Piyade Teğmen Kanlıkuyu'nun şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Kanlıkuyu için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 19 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan kahraman askerimiz Teğmen Kaan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet diledi.

​​​​​​​Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerimiz Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.