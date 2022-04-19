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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir üsteğmen şehit

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Mu. Ütğm. Ömer Delibaş’ın şehit olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Ütğm. Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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