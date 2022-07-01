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Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerin şehit olduğu bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Taşcı'nın arazide kayarak düşme sonucu şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

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