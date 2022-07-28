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Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek şehit olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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