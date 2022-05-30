Pençe-Kilit operasyonunda bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonunda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.