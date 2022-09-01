Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün bugün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Meteöz'ün derhal hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit asker için taziye mesajı yayımladı.

Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Okan Meteöz'ün şehadet haberi, Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve askeri yetkililer, Meteöz'ün şehadet haberini Hacıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan babası Bülent ve annesi Ayfer Meteöz'e verdi.

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Garanlı da aileye başsağlığı diledi.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da taziyelerini iletti.

Evli olan Şehit Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün cenazesinin, yarın Hacıhamzalı Mahallesi'nde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.