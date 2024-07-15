Pençe Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir sığınak tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi.
AA
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Sığınakta 14 RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 1 RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 30 adet 12,7 milimetre mühimmatı, 7 basma EYP düzeneği, 7 infilaklı fitil ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 17 sevk fişeği, 16 Alpha-fire, 3 eriş mayını, 1 hilti ucu, 2 şemsiye, 2 jelikan, çok sayıda pil bloğu ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.