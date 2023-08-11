Pençe-Kilit şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, son yolculuğuna uğurlandı. Altınbaş'ın naaşı, Bala Merkez Camisi'ndeki cuma namazı sonrası, Türk bayraklarıyla donatılan Alparslan Türkeş Bulvarı'na getirildi. Şehidin annesi Tülay Altınbaş ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ (24) için memleketi Diyarbakır'ın Hani ilçesinde tören düzenlendi. Askeri uçakla Diyarbakır Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, karşılama töreninin ardından cenaze aracıyla Hani ilçesinin kırsal Çardaklı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, şehidin cenazesi, Kürtçe ağıtlarla karşılandı. Daha sonra Çardaklı Mahallesi'ndeki cami önünde düzenlenen törende, şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu cenaze namazını kıldırdı. Törenin ardından şehidin naaşı, gözyaşları içinde mahalle mezarlığında defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin cenazesi de memleketi Sivas'a getirildi. Askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen 29 yaşındaki şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci ve diğer ilgililer karşıladı.

Şehidin kız kardeşi Zümrüt Alma, cenazeyi, kardeşinin giydiği askeri üniforma ile selam vererek karşıladı.Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Toy ile beraberindekiler, aileye taziyelerini iletti. Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin naaşının, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Pençe Kilit Harekat Bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışıyla şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Askeri uçakla Gaziantep Havalimanına getirilen şehidin naaşı, karşılama töreninin ardından cenaze aracıyla Asri Mezarlığa getirildi.

Burada düzenlenen törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehidin annesi Fatma Özdemir’i teselli etti.

Törene şehidin babası Bayram Özdemir, kardeşleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı şehitlikte toprağa verildi.