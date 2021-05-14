Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama/tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
2 terörist etkisiz hale getirildi
Öte yandan MSB'den yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist, bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.