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Pençe-Şimşek Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan asker şehit oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nda bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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