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Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın şehit olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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MSB'den yapılan açıklamada, "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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