Pençe-Yıldırım harekatında iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım harekatında iki askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Hulusi Akar'ın başsağlığı notuyla, Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, Piyade Teğmen Mehmet Kıvık ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım şehit oldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın PKK tarafından tuzaklanan EYP’ye basarak şehit olduğunu duyurdu.