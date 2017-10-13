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Pendik'te silahlı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybetti

Pendik'te bir kişi 3 öğrenciye pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Pendik Güzelyalı Tren İstasyonu'nda bir kişi, 1'i kız 3 öğrencinin üzerine ateş açtı. Saldırıda kız öğrenci hayatını kaybetti, diğer 2 öğrenci ise yaralandı.

Öğrenci olmadığı belirtilen saldırgan, polisten kaçarken yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir okula girerek saklandı. Burada intihar girişiminde bulunan saldırgan gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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