Pentagon: S-400'ler konusunda pozisyonumuz değişmedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili açıklama yaptı.

Basın toplantısında Türkiye'nin S-400 alımına yönelik bir soruya yanıt veren Kirby, Türkiye'nin uzun zamandır değerli bir NATO üyesi olduğunu ancak Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasının ABD ve NATO'ya olan bağlılığı ile uyuşmadığını savundu.

Kirby, "Pozisyonumuz değişmedi. S-400'ler F-35 ile uyumlu değil ve Türkiye'nin, bu programa katılımı (F-35) askıya alındı. Türkiye'ye S-400 sistemlerinden vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz. ABD'den Patriot sistemlerini almaları için Türkiye'ye son 10 yılda çok defa fırsat tanındı ancak onlar Rusya'ya gelir ve etki sağlayan S-400'leri almayı tercih ettiler." diye konuştu.

Diğer taraftan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ülkenin küresel askeri durum incelemesi başlattığını hatırlatan Kirby, burada sadece ABD'nin yurtdışındaki kalıcı üslerinin durumu, oralardaki asker sayısı ve kuvvet yapısını kapsadığını söyledi.