Pentagon'dan İdlib açıklaması

08 Ekim 2017

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye'nin; Rusya ve İran'la vardığı anlaşma çerçevesinde, Suriye'nin İdlib ilinde ateşkesin korunmasına yönelik hamlesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Pahon, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarını koruması, terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Daha önce El Kaide ile bağlantısını kestiğini ilan eden Nusra Cephesi'nin halen El Kaide ile bağlantısı olduğunu kaydeden Pahon örgütün Suriye halkının değil El Kaide'nin ajandasını ve amaçlarını paylaştığını dile getirdi ve ekledi: "ABD'nin Cebhet-üş-Şam olarak bilinen Nusra Cephesi ile ilgili pozisyonu değişmemiştir, örgüt El Kaide'nin Suriye'deki uzantısıdır ve Yabancı Terör Örgütleri listesindedir."

Pahon ayrıca ABD'nin şu aşamada İdlib'deki operasyona katılmadığını belirtti.

Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da vardığı anlaşma çerçevesinde, gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı. Muhaliflerin garantörü Türkiye ile rejimin garantörü Rusya arasındaki yoğun görüşmelerden sonra anlaşma, uygulama aşamasına geldi.

İdlib, rejim karşıtı askeri gruplar ile bazı muhalif grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA