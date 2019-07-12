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Pentagon'dan S-400 açıklaması: Duruşumuz değişmedi

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başlamasının ardından F-35 savaş uçakları konusundaki duruşlarının değişmediğini açıkladı.

Pentagon'dan S-400 açıklaması: Duruşumuz değişmedi
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Rus yapımı S-400 savunma sisteminin ilk bölümünün Türkiye'ye teslim edilmesinin ardından ABD'den ilk açıklama geldi.

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, teslimatı izlediklerini ve F-35 savaş uçakları konusundaki duruşlarının değişmediğini açıkladı.

Esper, S-400 teslimatından haberdar olduklarını söyledi. Ayrıca gün içerisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini de belirtti.   

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