Pentagon'dan S-400 açıklaması: Duruşumuz değişmedi
ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başlamasının ardından F-35 savaş uçakları konusundaki duruşlarının değişmediğini açıkladı.
Rus yapımı S-400 savunma sisteminin ilk bölümünün Türkiye'ye teslim edilmesinin ardından ABD'den ilk açıklama geldi.
ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, teslimatı izlediklerini ve F-35 savaş uçakları konusundaki duruşlarının değişmediğini açıkladı.
Esper, S-400 teslimatından haberdar olduklarını söyledi. Ayrıca gün içerisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini de belirtti.