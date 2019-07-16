Pentagon'dan S-400 açıklaması: Hayal kırıklığı yaratan bir karar

16 Temmuz 2019

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Savunma Bakanlığına aday gösterilen Mark Esper, "Türkiye, uzun zamana dayanan önemli bir NATO müttefiki ama S-400 almaları yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı.” dedi.

Savunma Bakanlığına aday gösterilen Esper, adaylığına yönelik ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde yapılan oturumda Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin uzun zamandır kabiliyetli bir NATO üyesi olduğunu vurgulayan Esper, "Kendi düşünceme göre, Türkiye'nin son bir kaç yılda yaşadığı değişim oldukça üzücü. S-400 almak yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Esper, kendisine yöneltilen "ne yapılması gerektiğine" ilişkin bir soruya da şu cevabı verdi:

"Meslektaşıma (Savunma Bakanı Hukusi Akar) savunma bakanı seçilmem durumunda, ya F-35'leri ya da S-400'leri alabileceklerini, ikisine birden sahip olamayacaklarını belirttim. S-400'lerin alınması F-35'lerin kabiliyetini ve göklerdeki üstünlüğümüzü tehlikeye sokmaktadır."

Adaylığı önce Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde, daha sonra da Senato Genel Kurulunda oylanacak olan Esper, yeterli oyu alması durumunda ocak ayında James Mattis'in istifasının ardından ABD'nin asaleten savunma bakanı olacak.