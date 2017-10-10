Pentagon'dan Türkiye açıklaması

10 Ekim 2017

Pentagon'dan Türkiye ile ABD arasında yaşanan diplomatik krizle ilgili bir açıklama geldi.

Pentagon tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye ile söz konusu olan diplomatik gelişmeler Dışişleri Bakanlığı tarafından güncel olarak aktarılıyor. Ancak burada şunu ifade edeyim Türkiye güçlü bir koalisyon ortağı ve yakın bir NATO müttefikimiz. Bu gelişmelerin oradaki operasyonlarımız ve personelimizi etkilemediğini teyit ediyorum. İncirlik’te konuşlu Türk Hava Kuvvetleri unsurları da NATO ve koalisyon kapsamındaki önemli rolünü icra etmeye devam ediyor. İncirlik ve Türkiye’nin diğer üslerden yürütülen DEAŞ karşıtı operasyonlarımız Türk müttefiklerimizle yakın koordinasyon ve tam desteği ile devam ediyor. Bizim ortak ve ayrı operasyonlarımız da yine yakından koordinasyonla devam edecek.”

Kaynak: AA