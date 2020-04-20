Penti de maske üretimine başladı

20 Nisan 2020

Penti, sağlık çalışanlarının bu süreçteki maske ihtiyacını karşılamak üzere hareket geçti. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ile büyük bir işbirliğine başlayan ve ilk etapta 100 bin maskenin üretimine katkı sağlayan Penti’nin hedefi bu sayıyı 500 binin üzerine çıkarmak.

Sağlık çalışanlarına ‘Sizler hiçbir zaman yalnız değilsiniz! Hep birlikteyiz!’ diyerek seslenen Penti bugüne dek; gerek sosyal medya hesaplarına gelen mesajlardan, gerekse direkt ulaşılıp ihtiyaçları sorulan 30 kamu hastanesine 50 binin üzerinde destek ürününü iletti. Penti, bu süreçte büyük bir özveri gösteren başta kadın sağlık çalışanları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına desteğini sürdüreceğini açıkladı.